Uyuşturucu satıcılarına tahliye çıkmadı

ESKİŞEHİR'de 164 kilo 242 gram eroin ile yakalanan tutuklu sanıklar Murat Ç. ile Orhan S.'nin tahliye talepleri mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Sanıklardan Orhan S., "Utanıyorum, pişmanım, özür diliyorum" dedi.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 8 Haziran'da düzenledikleri operasyonda bir TIR'ın yedek lastikleri içerisine gizlenmiş 320 paket halinde toplam 164 kilo 242 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan TIR şoförü Orhan S. ile yanında oturan Murat Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 sanık hakkında Eskişehir 1'inci Ağır ceza Mahkemesi'nde 22'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.'UTANIYORUM,PİŞMANIM'Tutuklu sanıklar Orhan S. ile Murat Ç.'nin yargılanmasına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanıklardan Orhan S. pişman olduğunu söyleyerek, "Kızım evlendikten sonra kendisinden altınlarını borç olarak almıştım. Ancak borcumu ödeyemedim. Kızımın aile düzeninin bozulmasına neden oldum. Bu borcu ödemek için suçu işledim. Utanıyorum ve pişmanım. Elimde olmayan nedenlerden dolayı suçu işledim. Mahkeme heyetinden ve tüm Türkiye'den özür diliyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.Diğer sanık Murat Ç. ise suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Şubat 2017 tarihine erteledi.

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