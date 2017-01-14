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Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

SAMSUN'da 27 yaşındaki Aykut S., kullanılmayan eski evde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aykut S.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını...

Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı
SAMSUN'da 27 yaşındaki Aykut S., kullanılmayan eski evde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aykut S.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyip takibe aldı. Sivil ekipler tarafından takibe alınan şüpheli, yanındaki iki kişi ile birlikte dün Canik İlçesi Gop Mahallesi'nde kullanılmayan eski bir eve girdi. Eve baskın yapan polis, şüpheliyi bonzai satarken suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Aykut S.'nin üzerinden 7 paket bonzai ve 60 gram esrar çıktı. Uyuşturucu alıcıları ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Aykut S. bugün 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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