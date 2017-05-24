Uyuşturucu sanıklarına 15 yıl hapis istemi

BURSA'da geçen ocak ayında durdurulan bir TIR'ın gizli bölmelerinde 'Alfa' adlı uyuşturucu konusunda eğitimli polis köpeği ile yapılan aramada ortaya çıkarılan 162 kilo eroinle ilgili tutuklan 44 yaşındaki Edip Ertuş ile 64 yaşındaki TIR şoförü Mehmet Keskin’in yargılanmasına başlandı. Haklarında 15 yıl hapis cezası istenen sanıklardan Keskin emekli olduğunu belirterek, "Ek gelir için şoförlük yapıyorum. TIR'da uyuşturucu olduğunu bilmiyorum" dedi. Diğer tutuklu sanık Edip Ertuş suçlamayı kabul ederken TIR şoförünün araçtaki uyuşturucudan haberi olmadığını söyledi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ocak’ta Van'dan yola çıkan 35 AK 7606 plakalı bir TIR'da, yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu istihbaratına ulaştı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri Ankara-Bursa yolu üzerindeki uygulama noktasında konuşlanarak TIR'ın gelmesini bekledi. TIR'ın, polis noktasına gelmesiyle sürücü ve yanında bulunan arkadaşı gözaltına alındı. TIR'da yapılan ilk aramalarda uyuşturucu maddeye rastlanmazken, ardından 'Alfa' isimli narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Alfa, TIR'ın dorsesinin üst kısmına, raylı sistem ile gizlenmiş 162 kilo eroini tespit etti. Dorsenin üst kısmını söken ekipler, raylı bir sistemin üzerine dizilmiş piyasa değeri 7 milyon lira olan 320 paket halindeki 162 kilogram eroini ele geçirdi. Polis, TIR sürücüsü Mehmet Keskin ile Edip Ertuş'u gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklandı.Haklarında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 10-15 yıl hapis cezası istenen tutuklu sanıkların yargılanmasına başlandı. Edip Ertuş, suçlamaları kabul ederken, "TIR sürücüsü Mehmet Keskin'in olay ile hiç bir bilgisi yok" dedi.Mahkemede savunmasını yapan Mehmet Keskin ise, emekli olduğunu ve ek gelir elde etmek için şoförlük yaptığını belirterek, "TIR'ı durdurdular. Edip'e 'Ne oluyor diye sorduğumda bana hiç bir sorun yok dedi. Sonra yakalandı. Mağdurum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken sanıkların tahliye istemlerini kabul etmedi.FOTOĞRAFLI