Uyuşturucu sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası

KAYSERİ’de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan biri kadın 3 sanıktan Bilal Altun’a 8 yıl 4 ay hapis, bin lira da para cezası verildi, diğer sanıklar beraat etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz yıl 16 Kasım’da Kayser-Malatya karayolu üzerinde yaptığı yol kontrolü sırasında içinde şoför Bilal Altun (36), Faik Ağca (34) ve Nazire Kaya’nın (37) bulunduğu Gaziantep plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde 26,5 gram metamfetamin, 5,10 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Olay ilgili gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar Altun, Ağca ve Kaya hazır bulundu. Mahkeme Başkanı tarafından sözleri sorulan sanık Altun, “Olay günü sevdiğim kadının teyzesi Nazire Kaya yaşadığım Gaziantep’e gelmişti. Kendisi Kayseri’ye gitmesi gerekiyordu. Bende teyzeyi otomobille Kayseri’ye götürdüm. Araçla seyir halindeyken ekipler bizi durdurdu. Üzerimde bulunan metamfetamin bana aitti. Bunu kabul ediyorum ama esrar ile hassas terazi benim değildi. Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgünüm. Uyuşturucu ticareti yapmıyorum, kullanıcıyım. Pişmanım” dedi.

Diğer sanık Faik Ağca ise, “Olay günü arkadaşım olan Bilal Kayseri’ye gideceğini ve kendisine eşlik etmemi söyledi. Bende kabul ettim. Otomobilde uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Diğer sanık Nazire Kaya ise, “Benim Osmaniye’de bir davam vardı. Oraya gittim. Bilal ile yeğenimden dolayı tanışıyorduk. Kayseri’ye gittiğimiz sırada bu olay başımıza geldi. Benim hiçbir suçum yok. Eşim yıllar önce vefat etti. Biri engelli 4 çocuğum var. Onlara bakacak kimse yok. Adaletinize sığınıyorum” dedi.

Mahkeme heyeti Bilal Altun’a uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile 8 yıl 4 ay hapis, bin lira da para cezası verdi. Diğer sanıklar Ağca ve Kaya ise, beraat etti.

