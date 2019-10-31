Uyuşturucu sanığına 13 yıl hapis

KAYSERİ'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan İsmail Ş. (33), 13 yıl 1 ay hapis ve 27 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Geçen 10 Eylül’de merkez Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi’nde polisin düzenlediği operasyonda, üzerinde 25 gram eroin ile bazı uyuşturucu haplar ele geçirilen İsmail Ş. gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İsmail Ş. Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık İsmail Ş. "12 yıldır eroin bağımlısıyım. Hassas teraziyi, eroin aldığım kişiler beni kandırmasın diye kullanıyorum. Çünkü bazen söyledikleri miktarın altında satıyorlardı. Hapları da uyuşturucuyu bırakmak için kullanıyordum. Adaletinize sığınıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İsmail Ş'ye 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 13 yıl 1 ay hapis ve 27 bin 500 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.