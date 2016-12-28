Uyuşturucu sanığına 12,5 yıl hapis cezası

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile yargılanan Mustafa Karaşahin 12.5 yıl hapis, bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 8 Haziran'da Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Göksu Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Mustafa Karaşahin'in (30) evinde arama yaptı. Evde 12 gram esrar ve 4.26 gram metanfetamine karıştırılmış 1.46 gram kokain ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan Karaşahin, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, işlediği başka suçtan tutuklu olan Karaşahin hazır bulundu. Mahkeme Başkanı tarafından son sözleri sorulan sanık "Uyuşturucu ticareti yapmıyorum. Uyuşturucu kullanıyorum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu sanığa 12.5 yıl hapis, bin 500 lira para cezası verdi.







