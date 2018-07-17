Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

Uyuşturucu sanığı: Bundan kurtulmak için cezaevine girmek gerekiyormuş

KASTAMONU'da 'uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak' suçundan yargılanan sanık Bekir C., mahkeme heyetine, "Demek ki bu maddeden kurtulmak için cezaevine girmek gerekiyormuş" dedi. Sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2017 yılı...

Uyuşturucu sanığı: Bundan kurtulmak için cezaevine girmek gerekiyormuş
KASTAMONU'da 'uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak' suçundan yargılanan sanık Bekir C., mahkeme heyetine, "Demek ki bu maddeden kurtulmak için cezaevine girmek gerekiyormuş" dedi. Sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2017 yılı Ağustos ayında ihbar üzerine harekete geçen polis, Düzce'den Kastamonu'ya gelen yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste, üzerinde 142 uyuşturucu hap ile yakalanan Bedir C. gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak' suçundan dava açıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Bedir C. karar duruşmasına çıktı. Sanık savunmasında, "Ben uyuşturucu ticareti yapmadım, yapmayı da düşünmedim. Ben insanlara zehirli madde vererek özgürlüğümü tehlikeye atmam. Satmak gibi bir amacım olsaydı yaşadığım şehirde satardım. Benim tek zaafım bu maddeyi kullanıyor olmak. Böyle bir suçtan dolayı da yargılandığım için utanıyorum. Kendimi çok suçlu hissediyorum. Yüce mahkemenizi böyle bir suçtan dolayı meşgul ettiğimden dolayı da çok pişmanım. Bundan sonra da hakkımı savunmak için mahkemeye gelmeyeceğim. Demek ki bu maddeden kurtulmak için cezaevine girmek gerekiyormuş" dedi.
Mahkeme heyeti, tahliyesini isteyen sanık Bedir C. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yaptığı' gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası ve tutukluluğunun devamı kararı verdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325