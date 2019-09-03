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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan çift adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, evlerinde yapılan aramada 70 gram esrar ele geçirilen Ç.A. ve eşi B.A. gözaltına alındı.  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti...

GÜVENLİK 03.09.2019, 10:02
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan çift adliyeye sevk edildi
ZONGULDAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, evlerinde yapılan aramada 70 gram esrar ele geçirilen Ç.A. ve eşi B.A. gözaltına alındı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmada Ç.A. ve eşi B.A.'nın uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 70 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan çift emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.

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