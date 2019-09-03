Uyuşturucu operasyonunda yakalanan çift adliyeye sevk edildi (2)

KOCASI TUTUKLANDI

Zonguldak'ta, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen Ç.A. ve eşi B.A. savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Ç.A., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, B.A. adlı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.