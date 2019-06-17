Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında Alanya ve Manavgat ilçelerinde daha önceden belirledikleri çok sayıdaki adrese 13 Haziran'da eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 2 kilo 653 gram esrar, 149 uyuşturucu hap, 351 gram metamfetamin, 3.36 gram eroin ve saksıya ekili 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan R.D., D.Ş. ve V.K. operasyonun yapıldığı gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 10 şüpheli ise bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Aynı soruşturma kapsamından daha önce de 11 kişinin tutuklandığı kaydedildi.



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