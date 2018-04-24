Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı
Samsat'ta korkutan deprem, evlerde hasar oluştu, yaralılar var
Samas'ta okullar 1 hafta tatil...
'Aile Sigortası' Maltepe'de başlıyor; Kartları Kılıçdaroğlu verecek 
Kadınlara 600 TL'lik 'Halkkart'

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki gün düzenlediği,...

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede
ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki gün düzenlediği, Özel Harekat polislerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı. Eğitimli polis köpeğinin de kullanıldığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 kilo 47 gram skunk, 574,62 gram bonzai, 910 uyuşturucu hap, 6,69 gram toz hap, 4,2 gram esrar, yavşan otu, sinek ilacı, çakmak gazı, uçak benzini, ruhsatsız 2 tabanca, 12 mermi, 1 pompalı tüfek, 208 fişek, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 350 lira ele geçirildi.
Götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan 10 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314