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Uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

SİVAS'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri tarafından 3 gün önce Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapılan operasyonda...

Uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
SİVAS'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri tarafından 3 gün önce Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapılan operasyonda çok sayıda sentetik uyuşturucu, 30 gram bonzai maddesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan İ.Y., O.Y., A.Ç., R.Ç., B.G., B.G., H.H.T., M.D. ve S.G., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T. ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.H.T. savcılık sorgusunun ardından sarbast bırakılırken, mahkemeye sevk edilen İ.Y., O.Y., A.Ç., R.Ç., B.G., B.G., M.D. ve S.G. ise tutuklandı.

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