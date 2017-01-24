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Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyede

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda  gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i polisteki sorgularından sonra serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla...

Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyede

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda  gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i polisteki sorgularından sonra serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde eğlence mekanları ve okul önlerinde uyuşturucu madde satan 'Torbacı' olarak bilinen kişilere yönelik başlatılan soruşturmada Bolu merkezli 4 ilde operasyon yaptı. Bolu, Ankara, Kırşehir, Düzce'de belirlenen adreslere yapılan baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 31 şüpheliden 20'si yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar esrar ve uyuşturucu maddeyi içmek için kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Şüphelilerden 15'i, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadeleri ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler M.C.A., İ.T., M.D., M.T.Ö. ve E.K. ise, uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve bulundurdukları iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 11 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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