Uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

İZMİR, () - İZMİR'in Konak ve Buca ilçelerinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Emniyeti Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Konak ve Buca ilçelerinde 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kilo 90 gram esrar, 50 captagon hap, 2 hassas terazi, 95 meşe kokain, 86 gram toz kokain ve 84 ecstasy hap ele geçirildi, B.A. (23), H.H. (22), L.K. (27), İ.A. (23) ile M.F.M. (40) yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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