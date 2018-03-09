Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

MANİSA'nın Alaşehir ve Şehzadeler ilçelerinde uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa İl Emniyet...

Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
MANİSA'nın Alaşehir ve Şehzadeler ilçelerinde uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, dün saat 05.00'te, bir ihbarı değerlendirerek, Şehzadeler ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde denetim yaptı. Durdurulan otomobilde 971 gram skunk isimli uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ele geçirilen otomobilin şoförü M.S. ile yanındaki arkadaşı S.F., gözaltına alındı. İşlemleri sonrası zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S., tutuklandı. Arkadaşı S.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucuyla mücadelesini sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine geçen çarşamba günü öğle saatlerinde, Alaşehir ilçe girişinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada, vites ön taraftaki tek çorap içerisinde 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil şoförü U.H. ile otomobildeki arkadaşı A.Y., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314