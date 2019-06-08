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Uyuşturucu maddeyi yola atıp kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

SAMSUN'da, uygulama noktasındaki yunus polis ekiplerini görüp, otomobildeki 20 gram sentetik uyuşturucu ve yüksek dozda ağrı kesici 6 kapsülü yola atarak kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde...

Uyuşturucu maddeyi yola atıp kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
SAMSUN'da, uygulama noktasındaki yunus polis ekiplerini görüp, otomobildeki 20 gram sentetik uyuşturucu ve yüksek dozda ağrı kesici 6 kapsülü yola atarak kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Polis ekiplerini gören Z.A. (35) ve T.D. (21), otomobildeki 20 gram sentetik uyuşturucu ve yüksek dozda ağrı kesici 6 kapsülü yola atarak kaçmaya başladı. Durumu fark eden polislerin harekete geçmesi sonucu kovalamaca başladı.  Polis, kısa süre sonra şüphelileri yakaladı. Uyuşturucu kullandıkları ve taşıdıkları belirlenen Z.A.ve T.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 
TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan, uygulamaya devam eden ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu 55 ABZ 407 plakalı otomobilde yaptığı aramada, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Otomobildeki Y.R.C. (30), A.T. (29) ve B.T. (16) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

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