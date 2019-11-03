Son Dakika
Uyuşturucu madde ile yakalananlar, polise direndi: 4 gözaltı
DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araçtakilerin üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Polise direnen şüpheliler arbede çıkarıp, uyuşturucu maddeyi alarak bir otele girdi. Otelde yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Olay, saat...
GÜVENLİK 03.11.2019, 01:37
DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araçtakilerin üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Polise direnen şüpheliler arbede çıkarıp, uyuşturucu maddeyi alarak bir otele girdi. Otelde yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, cadde üzerinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan bir kişide yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine otomobilde bulunanlar, polis ekiplerine direnerek arbede çıkardı. Şüpheliler, polis ekiplerinden kaçıp bir otele girdi. Dışarı çıkmak istemeyen kişiler oteldeki çalışanlarla kavga etti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dışarı çıkmamak için direnen, uyuşturucu madde ile birlikte otelde bekleyen M.Ö., Ö.E., S.D. ve R.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri, arbede yaşanan yerlerde uyuşturucu madde olabileceği ihtimali üzerine fenerler ile yaklaşık yarım saat arama yaptı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, cadde üzerinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan bir kişide yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine otomobilde bulunanlar, polis ekiplerine direnerek arbede çıkardı. Şüpheliler, polis ekiplerinden kaçıp bir otele girdi. Dışarı çıkmak istemeyen kişiler oteldeki çalışanlarla kavga etti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dışarı çıkmamak için direnen, uyuşturucu madde ile birlikte otelde bekleyen M.Ö., Ö.E., S.D. ve R.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri, arbede yaşanan yerlerde uyuşturucu madde olabileceği ihtimali üzerine fenerler ile yaklaşık yarım saat arama yaptı.
9°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Kasım 2019
|İmsak
|06:03
|Güneş
|07:30
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:39
|Akşam
|18:06
|Yatsı
|19:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|10
|16
|5. Başakşehir
|10
|16
|6. Galatasaray
|10
|16
|7. Sivasspor
|9
|15
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Göztepe
|10
|12
|11. Gaziantep FK
|9
|12
|12. Kasımpaşa
|9
|11
|13. Denizlispor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Fatih Karagümrük
|9
|16
|5. Balıkesirspor
|9
|16
|6. Altay
|10
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Adanaspor
|10
|8
|16. Giresunspor
|9
|8
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Chelsea
|11
|23
|4. Leicester City
|10
|20
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|10
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Wolverhampton
|11
|13
|12. West Ham
|11
|13
|13. Tottenham
|10
|12
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|10
|10
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Atletico Madrid
|12
|21
|4. Sevilla
|12
|21
|5. Granada
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Levante
|12
|17
|9. Valencia
|12
|17
|10. Athletic Bilbao
|11
|16
|11. Getafe
|11
|16
|12. Osasuna
|11
|15
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Real Betis
|12
|13
|15. Eibar
|11
|12
|16. Deportivo Alaves
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|11
|5