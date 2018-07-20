Uyuşturucu kullanmamasını isteyen annesini vuran genç tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kendisini uyuşturucu kullanmaması konusunda uyaran annesi Dilek Yönt'ü av tüfeği ile sol omzundan vurarak ağır yaralayan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Caner Menekşe (20), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, geçen Çarşamba günü Yenimescit Mahallesi Melih Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Dilek Yönt, Melih Sokak'taki tek katlı evde birlikte yaşadığı oğlu Caner Menekşe'yi uyuşturucu madde kullanmaması konusunda uyardı. Sinirlenen Caner Menekşe, evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle annesini sol omzundan vurarak yaraladı. İhbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilek Yönt, durumunun ağır olması nedeniyle ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yönt'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.Olayın ardından kaçan Caner Menekşe, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Menekşe, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Keşan Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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