Uyuşturucu kullanıp market soydular

Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Yeşilevler Mahallesi'nde oturan 19 yaşındaki Şerafettin E. ile yaşı küçük 7 arkadaşı, 13 Şubat'ta iddiaya göre uyuşturucu kullanıp, pompalı tüfek ve tabanca ile girdikleri Suriyeli Ahmet A.'ya ait marketten 500 lira para ile 10 şişe parfüm çaldı. 2 gün sonra aynı bölgede bu kez Suriyeli Muhammet M.'nin marketine yine silahlı gelen şüpheliler, bilgisayar monitörü, 600 lira para ile 2 müşterinin cep telefonlarını da alıp kaçtı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soygun öncesi uyuşturucu kullandığı öne sürülen Şerafettin E. ile yaşları 12-16 arasında değişen 7 arkadaşını yakaladı. Yaşları küçük olan 7 zanlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Asayiş Şubesi'nde sorgulanan Şerafettin E. suçunu itiraf etti. Şerafettin E., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
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