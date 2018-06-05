Uyuşturucu kullandıkları evde baygın bulundular

Olay, Bafra ilçesi Kavakpınar Mahallesi Hoş Sokak üzerindeki evde meydana geldi. İddiaya göre oğlunun evine gelen bir kadın, kapıyı açtığında oğlunun arkadaşları olduğu belirtilen 2 kişiyi baygın halde buldu. Hemen durumu polis ekiplerine bildiren kadın, sinir krizi geçirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda 1'i kadın 2 kişinin uyuşturucu madde kullandıktan sonra baygınlık geçirdiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 2 kişi, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin konu ile ilgili soruşturması sürüyor.
Olay, Bafra ilçesi Kavakpınar Mahallesi Hoş Sokak üzerindeki evde meydana geldi. İddiaya göre oğlunun evine gelen bir kadın, kapıyı açtığında oğlunun arkadaşları olduğu belirtilen 2 kişiyi baygın halde buldu. Hemen durumu polis ekiplerine bildiren kadın, sinir krizi geçirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda 1'i kadın 2 kişinin uyuşturucu madde kullandıktan sonra baygınlık geçirdiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 2 kişi, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin konu ile ilgili soruşturması sürüyor.