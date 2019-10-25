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Uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç, sokak ortasında kriz geçirdi
BURSA'nın İnegöl ilçesinde B.M.'nin (22) uyuşturucu madde aldıktan sonra kriz geçirdiği ileri sürüldü. Kaldırıma yatıp, kıvranan gencin bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesine bağlı...
GÜVENLİK 25.10.2019, 15:02
BURSA'nın İnegöl ilçesinde B.M.'nin (22) uyuşturucu madde aldıktan sonra kriz geçirdiği ileri sürüldü. Kaldırıma yatıp, kıvranan gencin bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesine bağlı Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. B.M.'nin, madde uyuşturucu kullandıktan sonra kriz geçirdiği öne sürüldü. Bir anda yere yığılan genç, kaldırımda kıvranıp, bağırmaya başladı. B.M.'ye yardım etmeye çalışan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine de haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, B.M.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen B.M.'nin bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesine bağlı Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. B.M.'nin, madde uyuşturucu kullandıktan sonra kriz geçirdiği öne sürüldü. Bir anda yere yığılan genç, kaldırımda kıvranıp, bağırmaya başladı. B.M.'ye yardım etmeye çalışan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine de haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, B.M.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen B.M.'nin bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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