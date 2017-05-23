Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç kurtarılamadı

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, uyuşturucu kullandığı öne sürülen 30 yaşındaki Emin Önder kaldırıldığı hastanede öldü.Olay, Konak Meydanı Saat Kulesi yakınlarında meydana geldi. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Emin Önder'in fenalaşarak yere yığıldığını gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Emin Önder'i ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Önder'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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