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Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç kız öldü

 BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde akrabasının evinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen 17 yaşındaki G.H., yaşamını yitirdi.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç kız öldü

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde akrabasının evinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen 17 yaşındaki G.H., yaşamını yitirdi.

İki ay önce Kütahya'da yetiştirme yurdundan ayrılarak babasının Akçay Mahallesi'ndeki evine gelen 17 yaşındaki G.H., dün sabah saatlerinde Altınkum Mahallesi'ndeki akrabaları olan İ.Y.'nin evine gitti. Evde gece uyuşturucu hap kullandığı öne sürülen iki gençten G.H., hayatını kaybetti.

Daha önce bir süre uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen G.H.'nin cenazesi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin arından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis, genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.  

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