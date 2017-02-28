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Uyuşturucu kullandığı iddia edilen adam hayatını kaybetti

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 35 yaşındaki Tayfun Şahin hayatını kaybetti. Olay, bugün saat 22.00 sıralarında 1525 sokakta bulunan terkedilmiş bir binanın zemin katında meydana geldi. Bonzai adı...

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen adam hayatını kaybetti
İZMİR'in Konak İlçesi'nde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 35 yaşındaki Tayfun Şahin hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 22.00 sıralarında 1525 sokakta bulunan terkedilmiş bir binanın zemin katında meydana geldi. Bonzai adı verilen uyuşturucu kullandığı iddia edilen Tayfun Şahin'in fenalaşarak yere yığılması üzerine yanında olan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Tayfun Şahin'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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