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Uyuşturucu kullanan genç kaldırıma yığıldı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, uyuşturucu madde kullanan genç kaldırıma yağılıp kaldı. M.K. sağlık ekibinin ikna etmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. İzmit Bekirdere Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak üzerinde kendinden geçen...

Uyuşturucu kullanan genç kaldırıma yığıldı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, uyuşturucu madde kullanan genç kaldırıma yağılıp kaldı. M.K. sağlık ekibinin ikna etmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.
İzmit Bekirdere Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak üzerinde kendinden geçen genç kaldırıma yığılıp kaldı. Vatandaşlar gence yardımcı olmaya çalışırken, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi M.K.'yı sağlık kontrolünden geçirdi. Uyuşturucu madde kullanması sonucu kendinden geçen M.K. ambulansa binmemek için direndi. Sağlık ekibi ve vatandaşların ikna etmesi sonucu M.K. ambulansa alınarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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