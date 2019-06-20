Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Uyuşturucu kullanan Ahmet öldü, hapları satan 3 kişi yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Ahmet Y. (25), uyuşturucu hap kullanması sonucu komaya girerek, yaşamını yitirdi. Ahmet Y.'ye hapları sattığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.  Akhan Mahallesi'nde...

Uyuşturucu kullanan Ahmet öldü, hapları satan 3 kişi yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Ahmet Y. (25), uyuşturucu hap kullanması sonucu komaya girerek, yaşamını yitirdi. Ahmet Y.'ye hapları sattığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. 
Akhan Mahallesi'nde yaşayan ve işsiz olduğu belirtilen Ahmet Y., dün saat 06.00 sıralarında, yol kenarında hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, komada olduğunu belirlediği Ahmet Y.'yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiye göre, Ahmet Y., çok sayıda uyuşturucu hap kullanması sonucu komaya girerek, yaşamını yitirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ahmet Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Uyuşturucu hapları Ahmet Y.'ye sattığı belirlenen İ.A., G.K. ve O.A., yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda; 89 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328