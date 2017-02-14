Uyuşturucu imal eden 'kuzenler' tutuklandı

EDİRNE ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 yaşındaki Yunus Öztürk ve aynı yaştaki amcasının oğlu Savaş Öztürk, tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde imalathane olarak kullanılan bir evde uyuşturucu üretilerek Edirne’nin Keşan İlçesi’ndeki eğlence mekanlarında satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Bahçelievler İlçesi’ndeki eve operasyon düzenleyen jandarma, yaptığı aramada 200 gram kokain, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler, 2 ruhsatsız tabanca, mermiler, 47 bin 510 lira para, 3 bin 100 madeni para, 5 cep telefonu, dürbün, banka kartları, araç anahtarı ve hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili Yunus Öztürk ve amcasının oğlu Savaş Öztürk gözaltına alındı. 2 şüpheli ve ele geçirilenler, Keşan’a getirildi. 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi’ne sevk edildi. Yunus Öztürk ve Savaş Öztürk, çıkardıkları mahkemece 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.



FOTOĞRAFLI