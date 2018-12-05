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Uyuşturucu hapları kloze atarken yakalandılar

BURSA'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, uyuşturucu hapları klozete atarken yakalandıkları öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube...

Uyuşturucu hapları kloze atarken yakalandılar
BURSA'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, uyuşturucu hapları klozete atarken yakalandıkları öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, H.A., Z.A. ve M.O.'nun uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. Ekipler şüphelilerin birlikte oturdukları Alemdar Mahallesi'ndeki evlerine baskın yaptı. Sabaha karşı yapılan operasyonda polis şüphelilerin bulunduğu evin kapısını 'koçbaşı' diye tabir edilen balyozla kırmak istedi. İlk kapıyı kıran polisler, arkada bir çelik kapı daha olduğunu görüncü büyük şaşkınlık yaşadı. Bunun üzerine vakit kaybetmek istemeyen polisler pencere camını kırıp içeri girdi. Şüpheliler, satış için hazırladıkları uyuşturucu maddeleri klozete atıp sifonu çekerken yakalandı. Klozete atılan uyuşturucu hapları cezve ile çıkarıp incelemeye alan ekipler, evdeki gizli bölmelerde de 620 ecstasy hap, satışa hazır halde paketlenmiş 50 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler H.A., Z.A. ve M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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