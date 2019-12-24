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Uyuşturucu hapları cips kutusuna gizlemiş (2)
TUTUKLANDI Eskişehir’de yanındaki cips kutusuna gizlenmiş 325 uyuşturucu hap ve skunk maddesiyle yakalanan B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÜVENLİK 24.12.2019, 14:09
TUTUKLANDI
Eskişehir’de yanındaki cips kutusuna gizlenmiş 325 uyuşturucu hap ve skunk maddesiyle yakalanan B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
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|18
|39
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|38
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|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
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|15
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|18
|14
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