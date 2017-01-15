Uyuşturucu hap verdiği iki genç kıza cinsel istismara 32 yıl hapis

BURSA’da, uyuşturucu hap almak isteyen 17 yaşındaki A.Ç. ve 18 yaşındaki E.T. isimli kızlara ormanlık alanda cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 27 yaşındaki Mümin D., toplam 32 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da geçen nisan ayında, iddiaya göre Mümin D., uyuşturucu hap bulması için kendisini arayan A.Ç. ve E.T. isimli iki kızla buluştu. Genç kızlar, otomobiline bindikleri Mümin D.'den 60 TL karşılığı 4 uyuşturucu hap aldı. Genç kızları Kestel İlçesi’ndeki ormanlık alana götüren Mümin D., tehdit ederek oral seks yaptırdı. Olay, genç kızların polise yaptığı başvuru sonucu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mümin D. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Daha önceki yargılamada, uyuşturucu kullandıklarını kabul ederek, "O gün uyuşturucuya ihtiyacımız vardı. Bu işi yapan D.T.'yi aradık o da bizi Mümin D.'ye yönlendirdi. Kendisi ile buluştuk. Arabasına alıp Vatan Mahallesi'ne götürdü. Burada 60 lira karşılığı 4 uyuşturucu hapı bize verdi. Bunları yanında içmemizi istedi. Kabul ettik. Sonra bizi Kestel İlçesinde ormanlık bir alana götürerek, 'Ben sizin ihtiyacınızı gördüm. Siz de benim ihtiyacımı göreceksiniz' diyerek tehdit ettikten sonra pet şişe ile vurarak bizleri korkutup zorla oral seks yaptırdı. Sonra kendisinden şikayetçi olduk. Ama şimdi davacı değiliz" diyen iki genç kız, karar duruşmasına gelmedi.

Duruşmada savunmasını yapan Mümin D. ise "Olay günü beni aradılar. Buluştuk. Otomobilime bindiler. 'Benden ne istiyorsunuz?' diye sordum. Bana, 'Kafamız güzel bizi gezdir' dediler. Yaşlarını sorduğumda '18' dediler. Onlara nasihatte bulundum. Sonra Kestel İlçesinde Şelale denilen yerde arkadaşlarının piknik yaptıklarını söyleyip oraya gitmemizi istedi. Ben de bıraktım. Bunlara cinsel istismarda bulunmadım, uyuşturucu satmadım. Neden benden şikayetçi oldular anlamış değilim. O gün eve geç gitmiş olabilirler. O yüzden beni ateşe atmışlardır diye düşünüyorum" dedi.

Mahkeme heyeti suçunu sabit gördüğü Mümin D.'ye, 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından 26 yıl 8 ay, 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 32 yıl 11 ay hapis cezası verdi.



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