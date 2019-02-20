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Uyuşturucu dolu torbayı atıp İran'a kaçtı

VAN'ın İran sınırındaki Başkale'de önlem alan jandarmayı görünce kaçarak, İran tarafına geçen şüphelinin araziye attığı torbadan 10 kilo 740 gram eroin ile 3 kilo 120 gram metamfetamin çıktı. Kaçakçılık ve Organize İşlerle...

Uyuşturucu dolu torbayı atıp İran'a kaçtı
VAN'ın İran sınırındaki Başkale'de önlem alan jandarmayı görünce kaçarak, İran tarafına geçen şüphelinin araziye attığı torbadan 10 kilo 740 gram eroin ile 3 kilo 120 gram metamfetamin çıktı.
Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nda görevlendirilen özel ekip, Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, kimliği tespit edilen bir şüphelinin İran'dan temin ettiği uyuşturucuyu yurda getireceği bilgisini aldı. Hemen harekete geçen özel ekip, İran sınır hattındaki Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi'nde güvenlik önlemi alıp, şüpheliyi bekleyeme başladı. Sırtında torba bulunan 1 kişinin İran tarafından Türkiye'ye geçtiği fark edildi. Bunun üzerine operasyon başlatıldı. Ancak jandarmayı gören şüpheli, sırtındaki torbayı atıp, gece karanlığından yararlanarak, İran tarafına kaçtı.  Kontrol edilen torbada 10 kilo 740 gram eroin ve 3 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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