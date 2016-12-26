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Uyuşturucu bağımlısı, tartıştığı babasını öldürdü

KAYSERİ’de, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 30 yaşındaki Yusuf Asli, babası 54 yaşındaki Mehmet Asli’yi tüfekle öldürdü. Olay, merkez Kocasinan İlçesi Uğurevler Mahallesi’nde meydana geldi. Uyuşturucu...

Uyuşturucu bağımlısı, tartıştığı babasını öldürdü
KAYSERİ’de, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 30 yaşındaki Yusuf Asli, babası 54 yaşındaki Mehmet Asli’yi tüfekle öldürdü.
Olay, merkez Kocasinan İlçesi Uğurevler Mahallesi’nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Yusuf Asli, evde çıkan tartışma sonucu babası Mehmet Asli’ye av tüfeği ile ateş ederek göğsünden vurdu. Yakınlarının ihbarı üzerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yusuf Asli, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Asli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri Yusuf Asli gözaltına alındı. Asli, sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği’ne getirildi. Adli Tıp çıkışı zanlının arkadaşı olduğu belirtilen bir kişi, "Yusuf öldürecek başka adam mı bulamadın? Sen adam mısın?" diye bağırarak tepki gösterdi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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