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Uyuşturucu almak için kümesten 7 tavuk çaldı

KONYA'da müstakil bir evin kümesinden 7 adet tavuk çalan Erkan C. (33), çaldığı tavuklarla birlikte polis tarafından yakalandı. Erkan C.'nin tavukları tanesini 30 liradan satıp, uyuşturucu alacağını söylediği öğrenildi.  Olay, dün...

Uyuşturucu almak için kümesten 7 tavuk çaldı
KONYA'da müstakil bir evin kümesinden 7 adet tavuk çalan Erkan C. (33), çaldığı tavuklarla birlikte polis tarafından yakalandı. Erkan C.'nin tavukları tanesini 30 liradan satıp, uyuşturucu alacağını söylediği öğrenildi. 
Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Şehit Gönül Sokak'ta meydana geldi. Erkan C., Safiye D.'nin oturduğu müstakil evin bahçesindeki kümesten 7 tavuğu çuvala koyup uzaklaştı. Gürültü üzerine kümesi kontrol eden Safiye D. tavuklarının çalındığı fark edince polise haber verdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri mahallede aramada yaptığı sırada Erkan C.'yi  çuvaldaki tavuklarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Erkan C., polise verdiği ilk ifadesinde tavukları tanesini 30 liradan satıp, uyuşturucu alacağını söyledi. 
Sağlık kontrolünden geçirilen Erkan C. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Tavuklar da sahibine teslim edildi. 

FOTOĞRAFLI 
 

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