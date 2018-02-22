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Uyuşturucu aldığı öne sürülen liseli baygın bulundu, arkadaşı gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ'ta uyuşturucu kullandığı öne sürülen lise öğrencisi, okulun yanında baygın halde bulundu. Öğrenciye uyuşturucu maddeyi verdiği iddia edilen aynı okuldaki H.Ö. (18), polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Yavuz Selim...

Uyuşturucu aldığı öne sürülen liseli baygın bulundu, arkadaşı gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ'ta uyuşturucu kullandığı öne sürülen lise öğrencisi, okulun yanında baygın halde bulundu. Öğrenciye uyuşturucu maddeyi verdiği iddia edilen aynı okuldaki H.Ö. (18), polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki TOKİ 21'inci Yüzyıl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yanında meydana geldi. İddiaya göre, ismi açıklanmayan lise öğrencisi, baygın halde bulundu. Arkadaşlarının bilgi verdiği okul yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenci, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Yapılan araştırmada, öğrencinin uyuşturucu madde nedeniyle baygınlık geçirdiği ve maddeyi de aynı okulda öğrenci H.Ö.'nün verdiği öne sürüldü. Bunun üzerine okula gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ö.'yü gözaltına aldı. H.Ö., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Sağlık durumu iyi olan öğrencinin bayılmasına neden olan maddenin ne olduğu araştırılıyor.

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