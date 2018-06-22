Uykuya dalan dükkan sahibinin cep telefonunu çaldı

Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK/ İSTANBUL, () UNKAPANI'nda iş yeri sahibinin uyumasını fırsat bilen hırsız masada bulunan cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı ve uyandığı zaman telefonunu bulamayan dükkan sahibinin yaşadığı şaşkınlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Unkapanı alt geçidindeki bir iş yerinde 14 Haziran'da meydana gelen olayda uykuya dalan iş yeri sahibini gören hırsız, önce etrafını hızlıca kolaçan ediyor sonra da dükkana giriyor. Masaya yönelen hırsız, cep telefonunu alarak dükkandan çıkıyor. Kısa sürede alt geçitteki kalabalığa karışan hırsız, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.

İçeri bir müşterinin girmesi ile uyanan Yllmaz Ünal, bir süre onunla ilgilendi. Cep telefonunun olmadığını fark eden Ünal, bir süre telefonu aradı. Telefonu bulamayan Ünal, başka birinin telefonundan arama yapmak üzere işyerinden çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen Ünal, telefonunun çalındığını anladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"ŞEKERLEME DEDİĞİMİZ UYKU DALGINLIĞI OLDU"



Duvar kağıdı ve halıfleks satışı yapan İşletme sahibi Yılmaz Ünal, “Arife günü dolayısı ile alt geçitte bulunan bazı işletmeler kapalıydı. Ben de bilgisayar önünde oturuyordum. Bilgisayar'da bir video vardı aslında ona bakıyordum. Cep telefonu da masamın üzerinde duruyordu. Derken, şekerleme dediğimiz uyku dalgınlığı oldu. Hırsız da onu görüyor ve dükkana giriyor. Olay 3 - 4 saniyede oldu. Gayet rahat bir şekilde alıyor masanın üzerinden telefonu çıkıyor gidiyor" dedi.

“ADAM GAYET RAHAT"

Olaydan 4 dakika sonra telefonun masanın üzerinde olmadığını fark eden Yılmaz, soluğu bir arkadaşının yanında aldığını söylüyor. Cep telefonun kapalı olması üzerine dükkana gelip kamera kayıtlarına bakan Yılmaz, “Adam gayet rahat yani. Nereden geliyor bu rahatlık onu da bilmiyorum. Görüntüleri emniyete de verdik. İnşallah onlar da ilgilenirlerse sevinirim. Mala gelsin diyoruz artık, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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