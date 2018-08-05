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Uygur Türk'ü iki öğrenci, doğa gezisi için çıktıkları dağda mahsur kaldı

KAHRAMANMARAŞ'ta, doğa gezisi için çıktıkları dağda mahsur kalan öğrenci 2 Uygur Türk'ü jandarma, AFAD ve KADAK ekibi tarafından kurtarıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyan ve isimleri öğrenilemeyen 2 Uygur Türk'ü,...

Uygur Türk'ü iki öğrenci, doğa gezisi için çıktıkları dağda mahsur kaldı
KAHRAMANMARAŞ'ta, doğa gezisi için çıktıkları dağda mahsur kalan öğrenci 2 Uygur Türk'ü jandarma, AFAD ve KADAK ekibi tarafından kurtarıldı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyan ve isimleri öğrenilemeyen 2 Uygur Türk'ü, merkez Onikişubat ilçesindeki Döngel Mağaraları'nı gezmeye gitti. Mağaranın üst taraflarına da çıkan öğrenciler aşağı inemedi. Dağda mahsur kalan öğrenciler, saat 14.30 sıralarında yardım istemesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri ile Kahramanmaraş Dağcılık Arama ve Kurtarma (KADAK) Derneği Başkanı Sait Kılıçsallayan bölgeye hareket etti.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından öğrenciler mahsur kaldıkları yerden indirildi. Doğa gezisi için dağa çıktıklarını, yiyecek ve su bittiği için yorgun düştüklerini belirten öğrenciler, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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