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Uygulamadan kaçarken 2'si polis 3 kişiyi yaralayan alkollü sürücü tutuklandı

 ADANA'da kamyonetiyle, uygulama yapan 2 polis ile bir kişiye çarpıp kaçan ve 2 promil alkollü çıkan sürücü Mahmut Gümüş (31), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza, 20 Şubat gecesi saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar...

Uygulamadan kaçarken 2'si polis 3 kişiyi yaralayan alkollü sürücü tutuklandı
 ADANA'da kamyonetiyle, uygulama yapan 2 polis ile bir kişiye çarpıp kaçan ve 2 promil alkollü çıkan sürücü Mahmut Gümüş (31), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaza, 20 Şubat gecesi saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli yunus polislerinin uygulama yaptığı sırada iddiaya göre, 01 HZ 256 plakalı kamyoneti, sürücüsü polislerin üzerine sürdü. Polis memurları H.Ö. (30) ve E.G. (30) ile yolda yürüyen Ömer S.'ye (36) çarpan kamyonetin sürücüsü, hızla olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memurlarından H.Ö. yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, polis memuru E.G ile Ömer S. ayakta tedavi edildi.
Olaydan sonra aracın peşine düşen polis ekipleri, kamyoneti Yurt Mahallesi'nde buldu. Bölgede yapılan aramayla da sürücü Mahmut Gümüş ile beraberinde bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan alkol muayenesinde 2 promil alkollü çıkan Mahmut Gümüş, Fatih Polis Merkezi'nde verdiği ifadesinde kaza anını hatırlamadığını söyledi.
Şüpheli sevk edildiği mahkemece, 'taksirle yaralama', 'genel güvenliği tehlikeye düşürmek' ve 'kamu malına zarar vermek' ile başka bir suçtan dolayı da 'suçu üstlenmek' suçlarından tutuklandı.

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