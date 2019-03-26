Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

Uygulama noktasından kaçarken 2 polisi yaralayan şüpheliler yakalandı

Ali ÇEVKİBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da polisin durdurduğu uygulama noktasından otomobille kaçarken, 2 polisin yaralanmasına neden olan 3 şüpheli yakalandı. Olay, dün Sav beldesindeki uygulama noktasında meydana geldi. Antalya’dan Isparta’ya...

Uygulama noktasından kaçarken 2 polisi yaralayan şüpheliler yakalandı

Ali ÇEVKİBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da polisin durdurduğu uygulama noktasından otomobille kaçarken, 2 polisin yaralanmasına neden olan 3 şüpheli yakalandı.
Olay, dün Sav beldesindeki uygulama noktasında meydana geldi. Antalya’dan Isparta’ya gelen araçlar üzerinde yapılan uygulama sırasında polis ekipleri durumundan şüphe duyulan bir otomobili durdurdu. Otomobil ve içindeki şüphelilerin kontrolü yapılırken sürücü aracı hareket ettirerek uygulama noktasından hızla uzaklaştı. Şüphelilerin kaçması esnasında 2 polis memuru araçla birlikte bir süre sürüklenerek hafif şekilde yaralandı.
BUGÜN YAKALANDILAR
Kovalamaca sonucu otomobil Büyükhacılar köyünde ara sokakta terk edilmiş vaziyette bulundu. Gece boyu yapılan araştırmalar sonucu otomobilde bulunduğu tespit edilen sürücü E.Y. ile S.Z.Ç. ve B.Y. bugün kent merkezinde yapılan operasyonlarla farklı noktalarda yakalandı.
Şüphelilerin üzerinden 3 parça halinde 5.68 gram eroin maddesi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Haklarında ‘uyuşturucu madde kullanmak ve görevi yaptırmamak için direnmek ve yaralama’ suçlarından işlem başlatıldı. Yaralı polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu kayddildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328