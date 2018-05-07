Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...
Dolar 4.27 lirayı gördü, Borsa 102 bin puanda
Dolar 4.27 lirayı gördü, Borsa...
İYİ Parti seçim standına saldırı çok sayıda yaralı var
İyi Parti saldırısıyla ilgili 8...

Üvey oğlunun yakalanması için sosyal medyadan yardım istedi

KONYA'da annesine küfür ettiği için araya giren üvey babası Mehmet D.'yi bacağından tüfekle yaralayan Tolunay T.'yi (23) yakalama çalışmaları sürüyor. Hastanede tedavi altında bulunan Mehmet D., şüpheliyle ilgili sosyal medya hesabından...

Üvey oğlunun yakalanması için sosyal medyadan yardım istedi
KONYA'da annesine küfür ettiği için araya giren üvey babası Mehmet D.'yi bacağından tüfekle yaralayan Tolunay T.'yi (23) yakalama çalışmaları sürüyor. Hastanede tedavi altında bulunan Mehmet D., şüpheliyle ilgili sosyal medya hesabından 'Polis arıyor. Aracımı çalıp, beni pompalı ile sağ bacağındam vurup ortalıktan kayboldu. Görenler bana ya da 155'e ulaşırsanız sevinirim' paylaşımında bulundu.
Olay, perşembe günü saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Şairbaki Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen Tolunay T., annesi Şükriye D. ile tartışmaya başladı. Tolunay T.'nin tartışma sırasında annesine küfür etmesi üzerine üvey babası Mehmet D. araya girdi. Mehmet D., Tolunay T.'yi annesine küfür etmemesi konusunda uyardı. Bunun üzerine Tolunay T., Mehmet D.'yi sağ bacağından tüfekle vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı Mehmet D. ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olaydan sonra çalışma başlatan polis, birçok adrese baskın düzenledi, ancak Tolunay T.'nin izine rastlanmadı. Üvey oğlunun bulunması için sosyal medyadan paylaşımda bulunan Mehmet D., Tolunay T.'nin bir fotoğrafını da koyup, 'Polis arıyor. Aracımı çalıp, beni pompalı ile sağ bacağındam vurup ortalıktan kayboldu. Görenler bana ya da 155'e ulaşırsanız sevinirim' diye yazdı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314