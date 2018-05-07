Üvey oğlunun yakalanması için sosyal medyadan yardım istedi

KONYA'da annesine küfür ettiği için araya giren üvey babası Mehmet D.'yi bacağından tüfekle yaralayan Tolunay T.'yi (23) yakalama çalışmaları sürüyor. Hastanede tedavi altında bulunan Mehmet D., şüpheliyle ilgili sosyal medya hesabından 'Polis arıyor. Aracımı çalıp, beni pompalı ile sağ bacağındam vurup ortalıktan kayboldu. Görenler bana ya da 155'e ulaşırsanız sevinirim' paylaşımında bulundu.

Olay, perşembe günü saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Şairbaki Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen Tolunay T., annesi Şükriye D. ile tartışmaya başladı. Tolunay T.'nin tartışma sırasında annesine küfür etmesi üzerine üvey babası Mehmet D. araya girdi. Mehmet D., Tolunay T.'yi annesine küfür etmemesi konusunda uyardı. Bunun üzerine Tolunay T., Mehmet D.'yi sağ bacağından tüfekle vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı Mehmet D. ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olaydan sonra çalışma başlatan polis, birçok adrese baskın düzenledi, ancak Tolunay T.'nin izine rastlanmadı. Üvey oğlunun bulunması için sosyal medyadan paylaşımda bulunan Mehmet D., Tolunay T.'nin bir fotoğrafını da koyup, 'Polis arıyor. Aracımı çalıp, beni pompalı ile sağ bacağındam vurup ortalıktan kayboldu. Görenler bana ya da 155'e ulaşırsanız sevinirim' diye yazdı.



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