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Üvey kızını takip için annesinin kıyafetlerini giymiş

ANTALYA'da kadın kıyafetleri ve başörtüsüyle parkta gezen erkeği görenler durumu polise bildirdi. Eve geç gelen üvey kızını takip için bu şekilde giyindiğini, kıyafetlerin annesine ait olduğunu söyleyen Orhan A. (35), polis merkezine götürüldü. Olay,...

Üvey kızını takip için annesinin kıyafetlerini giymiş
ANTALYA'da kadın kıyafetleri ve başörtüsüyle parkta gezen erkeği görenler durumu polise bildirdi. Eve geç gelen üvey kızını takip için bu şekilde giyindiğini, kıyafetlerin annesine ait olduğunu söyleyen Orhan A. (35), polis merkezine götürüldü.
Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Fener Caddesi üzerindeki otobüs durağının arkasında kadın kıyafeti giyen ve başörtü takan Orhan A.'yı görenler, şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi otobüs durağı arkasındaki parkta buldu. Kadın kıyafetlerini ve başörtüyü çıkaran Orhan A.'ya kimlik kontrolü yapan polisler, herhangi bir suç kaydı olmadığını belirledi.
BALONDAN GÖĞÜS YAPTI
Orhan A., polise verdiği bilgide, eve geç geldiği için üvey kızını takip etmek istediğini, bu yüzden kılık değiştirdiğini söyledi. Kadın gibi görünebilmek için balonları şişirip göğüs kısmına koyan Orhan A., kıyafetlerin ise annesine ait olduğunu söyledi. Park içerisinde bulunan bisikletine bağlı poşetten kadın ayakkabılarını da alan Orhan A., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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