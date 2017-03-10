Üvey kızını tacizle suçlanan baba duruşmada tutuklandı

İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi A.A.'nın önceki evliliğinden olan 4 yaşındaki kızı B.N.M.'ye, cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 15 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan 40 yaşındaki Halil M., duruşmada tutuklandı.

Bir plastik fabrikasında çalışan işçi Halil M., iki yıl önce Uşak'ta tanıştığı 3 çocuk annesi A.A. ile İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde nikahsız olarak birlikte yaşamaya başladı. Bu birlikteliklerinden 2.5 aylık bir kızları da dünyaya geldi. İddiaya göre A.A.'nın önceki evliliğinden olan 4 yaşındaki kızı B.N.M., komşuları olan N.Ç.'ye üvey babasının banyoda kendisini yıkayıp, bataniyenin altına sokup vücuduna ellediğini söyledi. N.Ç. de bu durumu telefonla polise bildirdi.

Polis tarafından gözaltına alınan Halil M., suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevkedilen Halil M., adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Sedat Özgün, sanık Halil M. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Küçük kız devlet koruması altına alındı.

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuksuz yargılanan Halil M., birlikte yaşadığı A.A., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ve tarafların avukatları katıldı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Halil M., "A.A. ile 2 yıldır birlikte yaşıyoruz. Kendisinin ilk eşinden olma kızı da bizle birlikte yaşamakta. İddianamade belirtildiği gibi B.N.M.'nin cinsel bölgelerine dokunmadım, herhangi bir yerini ellemedim. Bana iftira atılmaktadır. Komşumuz N.Ç. ve babası Y., eşimin kanına girdi. Bu yüzden eşim evi terk edip gitti. Uşak'tan ailesinin yanına gidip aldım. B.N.M.'yi, bazen annesinin kendisini yıkamasını istemediğinde bugüne kadar iki kez banyoda yıkadım. O yıkamalarda sadece başını yıkadım. Yıkarkende komşumuz Hacer abla vardı. Vücudunun diğer bölgelerini ellemedim. Annesi zaten o tarihte hamileydi, eğilip kalkamıyordu. O yüzden banyosunu ben yaptırdım. Bana neden iftira atıldığın tam olarak bilemiyorum" dedi.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Anne A.A. da "Ben Uşak'ta yaşıyordum. Üç çocuğumun babasından boşandım. Eşim madde bağımlısı olduğundan, erkek olan ikiz çocuklarım yurtta kalmakta. Halil ile Uşak'ta tanıştık. Kendisiyle evlenmek istedim. Birlikte izmir'e geldik. Komşumuz N.Ç., bizim eve sık sık girip çıkar. Halil ile hiç kavga etmedik. N.Ç., Halil'den boşanmamı istiyordu. Kaymakamlıktan yardım bağlattı. Kendisine pay vermeyince bu şekilde çocuğumu kullanarak eşime iftira attı. Kızımı kaldığı yurtta gidip gördüm. Neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda, 'Nermin teyze beni kandırdı. Bu şekilde söylersem, bana bisiklet alıp para vereceğini söyledi' dedi. Kızım böyle bir şeylerin yaşanmadığını söyledi. Biz Halil ile yatak odamızda yatıyoruz. Kızım ise yer yatağında yatmakta. Halil ben hamileyken kızımı bir kez banyoda yıkadı. Yıkarken komşumuz Hacer de yardımcı oldu. Halil'in böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Bu nedenle kendisinden şikayetçi değilim" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve mağdur avukatı, tanık N.Ç.'nin ifadesi alınırken, sanık ile eşinin duruşma salonundan çıkartılmasını talep etti. Mahkeme heyeti de bu talebi yerinde gördü. Tanık N.Ç., "Bir yıl önce yanımızdaki eve taşındılar. Evlerine gidip geliyorum. Gariban olduklarından da yardım ediyordum. Evden zaman zaman gürültü sesleri geliyordu. Sanığın çoğu zaman eşine ve çocuğuna bağırıp çağırdığını, evden gelen seslerden anlıyordum. Sokakta birkaç kez çocuğunu yerden yere çarptığına şahit oldum. A.A. da bana, eşinin kendisine ve çocuğuna şiddet uyguladığını ve ondan kurtulmak istediğini söyledi. Ben de onu Kaymakamlığa ve polise yönlendirdim. B.N.M. koşarak bizim eve geldi. Çok korkmuştu. Anne ve babasının çıplak olduğunu, babasının da vücudunu ellediğini söyledi. A.A. da giderken battaniyeyi katladığını, döndüğünde ise battaniyenin açık olduğunu, eşinin kızına bir şey yapmasından korktuğunu bana söyledi. Kendisi de Halil'in birkaç kez kızına banyo yaptırdığını söylemişti. Hatta bataniyenin altında sokup, cinsel organına ellediğini söyledi. Ben de durumu telefonla karakola bildirdim" dedi.

N.Ç.'nin ifadesinin ardından, sanık ve eşi tekrar duruşma salonuna alındı. Duruşmada ifade veren diğer tanık Hacer A. ise, "A.A. biraz saftır. Halil'in eşine ve küçük kıza şiddet uyguladığını hiç görmedim. B.N.M., küçük olduğundan bazen kapılarının önüne çıplak çıkıp eve girdiği oluyordu. Kendisi suyu pek sevmiyordu. Annesi de hamileydi. Bu yüzden babası ile birkaç kez birlikte küçük kıza banyo yaptırdık. Halil sadece başını sabunlayıp çıktı" dedi.

Mahkeme Başkanı Hakim Hüseyin Yaşar Özyavuz, küçük kızın olayla ilgili anlatımının yer aldığı CD'yi izletti. Ardından sanık Halil M.'nin tutuklanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.



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