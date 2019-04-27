Üvey kardeşler birbirlerini vurdu: 2 yaralı

Ahmet BAYRAK/ULUBEY (Ordu),() -ORDU’nun Ulubey ilçesinde, Bilal Durmuş(54) ve Mustafa Durmuş(38) adlı üvey kardeşler, arazi anlaşmalığı nedeniyle çıkan tartışmada silahla birbirlerini vurdu. Yaralanan kardeşler, tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Ulubey ilçesi Yukarı Kızılen Mahallesi Kıran Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, babaları bir anneleri ayrı olan üvey kardeşler Bilal Durmuş ve Mustafa Durmuş arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Kardeşler birbirlerini silahla vurdu. Omuzundan 1 kurşun isabet eden Bilal Durmuş ile kalçasından 2 kurşun isabet eden Mustafa Durmuş, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI