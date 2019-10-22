Üvey kardeşini pompalı tüfekle vuran şüpheli yakalandı (3)

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, üvey ağabeyi tarafından pompalı tüfekle vurulan ve ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ali Ekber Aslan (40) için Limontepe Ömerül Faruk Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Ali Ekber Aslan'ın annesi Rabia Turgut ve yakınları katıldı. Anne Turgut, oğlunun tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan namazın ardından Ali Ekber Aslan'ın cenazesi, götürüldüğü Urla Kuşçular Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR, ()