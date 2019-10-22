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Üvey kardeşini pompalı tüfekle vuran şüpheli yakalandı (2)
KURTARILAMADI İzmir'in Karabağlar ilçesinde, üvey ağabeyi Yüksel Kerim Sargın'ın berberde tıraş olurken, pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladığı Ali Ekber Aslan (40), tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen...
GÜVENLİK 22.10.2019, 12:27
KURTARILAMADI
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, üvey ağabeyi Yüksel Kerim Sargın'ın berberde tıraş olurken, pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladığı Ali Ekber Aslan (40), tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Tolga TAHÇI/İZMİR, ()
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