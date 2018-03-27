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Üvey kardeşini jiletle yaralayıp, parasını gasp etti

ANTALYA'da üvey kardeşi Yadigar D.'nin işlettiği markete gelip kasadaki parayı isteyen Celal D. (25), olumsuz yanıt alınca kadının elini jiletle yaraladı. Kasadaki parayı alıp kaçan Celal D., iki sokak ileride polis tarafından yakalandı. Olay,...

Üvey kardeşini jiletle yaralayıp, parasını gasp etti
ANTALYA'da üvey kardeşi Yadigar D.'nin işlettiği markete gelip kasadaki parayı isteyen Celal D. (25), olumsuz yanıt alınca kadının elini jiletle yaraladı. Kasadaki parayı alıp kaçan Celal D., iki sokak ileride polis tarafından yakalandı.
Olay, saat 16.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Üvey kardeşi Yadigar D.'nin çalıştırdığı markete gelen Celal D., iddiaya göre kasada bulunan parayı kendisine vermesini istedi. Üvey kardeşinin ret yanıtı vermesi üzerine Celal D., reyondan aldığı tıraş bıçağıyla Yadigar D.'yi sağ el orta parmağından yaraladı. Daha sonra kasada bulunan parayı alan Celal D., kaçtı.
Yadigar D.'nin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Parmağından hafif yaralanan ve hamile olduğu belirtilen Yadigar D., tedaviyi reddetti. Celal D. ise iki sokak ileride Yunus timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Celal D.'nin üzerinde yapılan aramada, 185 lira 20 kuruş ele geçirildi. Celal D., ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

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