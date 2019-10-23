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Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede (3)
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı üvey ağabeyi Efecan Demirtaş'ı (25) bıçaklayarak öldüren Alper Demirtaş (19) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi....
GÜVENLİK 22.10.2019, 23:08
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı üvey ağabeyi Efecan Demirtaş'ı (25) bıçaklayarak öldüren Alper Demirtaş (19) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Alper Demirtaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()
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