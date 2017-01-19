Üvey evlat, cinayete yardımdan 20 yıl hapse çarptırıldı

ADANA'da 26 yaşındaki Sibel Özbeğ, üvey babası 63 yaşındaki İbrahim Kılınç'ı öldüren eşi 25 yaşındaki Soner Özbeğ'e yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Soner Özbeğ ise daha önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olmuştu.Merkez Seyhan İlçesi Sucuzade Mahallesi'nde oturan emekli İbrahim Kılınç, 31 Aralık 2014'te evinde başından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, eve en son Kılınç'ın damadı Soner Özbeğ'in girdiğini belirledi. İbrahim Kılınç'ın evlatlık olarak aldığı kızı Sibel Özbeğ'in de cinayete yardım ettiği ortaya çıktı.İddiaya göre Soner Özbeğ, eşine kayınpederini öldürüp kendisiyle de formaliteden boşanacağını, böylece hem kayınpederinin evine yerleşeceklerini, hem de maaşını alacaklarını belirterek plan yaptı. Eşi Sibel'in evin anahtarını istediği yere bırakmasıyla eve giren Soner Özbeğ, kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü.İFADE DEĞİŞTİRDİTutuklanan Soner Özbeğ tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, ona yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Sibel Özbeğ hakkında ise yardım suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Suçunu itiraf eden ve cinayeti anlatan Soner Özbeğ, yargılandığı mahkemede ifade değiştirdi. Suçlamayı kabul etmeyen Özbeğ, "Benim üzerime oynadılar. Sadece Adli Tıp'a gideceğimi söyledikleri için bir imza attığımı hatırlıyorum. Kayınpederimi kim öldürdü bilmem. Benim okuma yazmam da yoktur. Mahkemede cinayet masasından bir komiser suçu kabul etmezsem ailemi de içeri alacaklarını söyledi. Ben bunun için hakime bu şekilde ifade verdim" diye savunma yaptı.Mahkeme heyeti, Soner Özbeğ'i 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, duruşmalara katılmayan firari Sibel Özbeğ'in dosyasını ayırdı.YAKALANDI 20 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI8 Aralık'ta yakalanan Sibel Özbeğ, 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Hakkında aranma kararı olduğunu bilmediğini öne süren Sibel Özbeğ, savunmasında şunları söyledi:"Benim İbrahim Kılınç'la herhangi bir sorunum yoktu, beni çok severdi. Babam beni telefonla aradığında evine gidip temizliğini ve yemeğini yapardım. Eşim çok kıskanç olduğundan babamın evine giderken o da benimle gelirdi. Eşimle babamın arası da çok iyiydi. Ancak eşim alkol ve uyuşturucu kullanıyordu. Ben eşimin babamı öldüreceğinden şüphelenseydim engel olurdum. Bana bununla ilgili bir şey söylemedi. Babamın öldüğünü polisin aramasıyla öğrendim. Soner'in babamı öldürdüğünü nöbetçi mahkemede öğrendim. Kesinlikle bu suça yardım etmedim."Mahkeme heyeti, hakkında tutuklama kararı verdiği Sibel Özbeğ'i cinayete yardım suçundan 20 yıl hapse mahkum ederken herhangi bir ceza indirimi de uygulamadı.

FOTOĞRAFLI