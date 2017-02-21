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Üvey baba ve oğlu sobadan zehirlendi

İZMİR'in Konak İlçesi'nde kömür sobasını yaktıktan sonra uyuyan 17 yaşındaki Yunus Bozyurt ile üvey babası Bayram Bozyurt, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan Yunus Bozyurt hayatını kaybederken,...

Üvey baba ve oğlu sobadan zehirlendi
İZMİR'in Konak İlçesi'nde kömür sobasını yaktıktan sonra uyuyan 17 yaşındaki Yunus Bozyurt ile üvey babası Bayram Bozyurt, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan Yunus Bozyurt hayatını kaybederken, Bayram Bozyurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Boğaziçi Semti 1136 Sokak Numara 36 kat 1 Daire 1'de yaşayan Bayram Bozyurt ile eşi Mine Bozyurt, iddiaya göre bir süre önce ailevi nedenlerden dolayı tartıştı. Mine Bozyurt, tartışmanın ardından bir yakınının evinde kalmaya başladı. Söz konusu adresteki evlerinde kalan Bayram Bozyurt ile eşinin önceki evliliğinden olan işsiz Yunus Bozyurt, dün akşam saatlerinde kömür sobasını yakıp uykuya daldı. Anne Bozyurt, oğlunu aramasına rağmen cevap alamayınca durumu yakınlarına bildirdi. Kapıyı kırıp eve giren yakınları, genç adamla üvey babasını baygın halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Bozyurt'un hayatını kaybettiği belirlendi, durumu ağır olan Bayram Bozyurt ise tedaviye alındığı, bilincinin kapalı olduğu bildirildi. Yapılan incelemede, Bayram Bozyurt ile Yunus Bozyurt'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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