Üvey baba, sevdiği kadını paylaşmak istemediği için liseli Ahmet'i öldürmüş (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'in Menemen İlçesi'nde, geçen hafta kaybolan ve dün Manisa'daki bir su kuyusunda cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun'un feci şekilde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen annesi Elif M., katil zanlısı üvey babası M.M. ve cinayete yardım ettiği ileri sürülen M.M.'nin arkadaşı Y.K. savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Suşh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İddiaya göre cinayeti itiraf eden M.M.'nin, "Olaydan sonra eşimi aradım. O işi hallettim dedim. O da bana 'Bunu daha sonra konuşalım' dedi" diye konuştu. Anne Elif M. ise suçlamayı kabul etmedi. Nöbetçi hakimlik tarafından cinayetle ilgili 3 kişinin de tutuklanmasına karar verildi.

Tufan HAMARAT / İZMİR, ()