Üvey anneye tahriki Yargıtay kabul etmedi

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, () - ERZURUM'da babası Fahrettin O.'yu aldattığı iddiasıyla üvey annesi Saniye O.'yu bıçakla ağır yaralayan Selahattin O.'ya Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 2.5 yıllık hapis cezası 'üvey anneye tahrik olmaz' diyerek Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden yargılanan Selahattin O.'nun cezası 2,5 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Olay, 21 Ekim 2012 tarihinde merkez Yakutiye İlçesi'ne bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 36 yaşındaki Selahattin O., babasını aldattığını düşündüğü üvey annesi 51 yaşındaki Saniye O. ile tartıştı ve evden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine evden çıkan Saniye O. bir kadın kuaförüne gitti. Ardından kuaföre giden Selahattin O., "Sen bunu hak ettin" diyerek üvey annesini bıçakladı. Selahattin O., daha sonra dışarıdakilere "Karakola söyleyin gelsin beni alsın" diye bağırdı. Saniye O. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Selahattin O., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Selahattin O. hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli kasten yaralama' suçundan dava açıldı ve yaklaşık 5 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Mahkeme, 23 Mayıs 2013 günü verdiği kararında, Selahattin O.'nun eylemini eve başka erkekleri aldığını duyması nedeniyle tahrik altında gerçekleştirdiği, sanığın engel bir neden olmaksızın eylemini sürdürmeyip kendiliğinden bıraktığı, öldürmeye teşebbüs kastı bulunmadığına işaret edildi. Heyet, 'nitelikli kasten yaralama' suçundan 6 yıl hapis cezası verdiği Selahattin O.'nun cezasını haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddeti göz önünde bulundurarak TCK'nın 29/1 maddesi uyarınca 3 yıl hapse indirdi. Mahkeme, Selahattin O.'nun olaydan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak O.'yu 2.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi Selahattin O.'nun 3 bıçak darbesi ile üvey annesini hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığına dikkat çekildi. Yargıtay kararında, "Sanığın öz annesi olmayan mağdurun, olay öncesinde başka erkekler ile görüşmesi şeklindeki eyleminin aynı evde sürekli birlikte yaşamayan sanık lehine haksız tahrik oluşturamayacağı gözetilmeden, oluşa ve dosya kapsamına uygun olmayan yazılı gerekçeyle haksız tahrik hükümlerinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiş" denildi.

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine 31 Ocak 2017 günü tekrar hakim karşısına çıkarılan Selahattin O., "Yargıtay'ın bozma kararını kabul etmiyorum. Çünkü benim namusumu ilgilendiren bir meseledir. Mağdur Saniye, babamın üçüncü eşidir. Evimizi neredeyse bir randevu evi gibi kullandığını duyduk. Bu söylenti çevrede yayıldı. Bu durumda tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti Selahattin O.'yu 'kasten yaralama' suçundan önce 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçu silah olarak sayılan bıçakla yaptığı için cezayı 3 yıla çıkaran heyet, Saniye O.'nun hayati tehlike geçirmesini dikkata alarak Selahattin O.'ya 6 yıl hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulanarak 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen Selahattin O., hükümle birlikte tutuklandı.

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